Тихо, с опаской, но признано, что контрнаступление Украины провалилось - МИД Венгрии

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел стран НАТО на своей встрече в Брюсселе признали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины против российских войск провалилось, оно не оправдало их ожиданий и принесло результаты гораздо ниже тех, на которые они рассчитывали. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, принимающий участие в двухдневном совещании, открывшемся в бельгийской столице.

«Цели и надежды, связанные с украинским контрнаступлением, сведены на нет, потому что с момента его начала не произошло никаких серьезных изменений на поле боя и никакого прорыва. Это было признано здесь многими людьми. Тихо, с опаской, но признано», — сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами по итогам первого рабочего дня министерского заседания НАТО.