Офис Зеленского дал указание регионам прекратить общение с Залужным - СМИ
12:05 29.11.2023 Источник: Газета.Ru
Офис президента Украины на прошлой неделе дал указание главам областных администраций прекратить любое общение с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Об этом написал украинский журналист Юрий Николов, ссылаясь на свой источник в одной из областных администраций, передает издание «Страна.ua».
Такое распоряжение было передано губернаторам, «чтобы региональные элиты не создавали вокруг него никакого ажиотажа», заявил журналист.
По его словам, таким запретом команда Зеленского пытается уничтожить потенциального конкурента. Газета.Ru
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