ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих на донецком направлении - МО РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на донецком направлении составили до 300 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Общие потери противника на данном (донецком — прим. ТАСС) направлении составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, 4 пикапа, самоходная артиллерийская установка „Акация“, САУ „Гвоздика“ и две гаубицы Д-30», — говорится в сообщении.