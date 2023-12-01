ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих на донецком направлении - МО РФ
16:32 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на донецком направлении составили до 300 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Общие потери противника на данном (донецком — прим. ТАСС) направлении составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, 4 пикапа, самоходная артиллерийская установка „Акация“, САУ „Гвоздика“ и две гаубицы Д-30», — говорится в сообщении.
Новости
- 17:00 01.12.2023
- Средняя цена нефти Urals в январе — ноябре снизилась в 1,24 раза — до $62,89 за баррель
- 16:12 01.12.2023
- Военные Гвинеи-Бисау задержали лидера мятежников
- 16:00 01.12.2023
- РФ отдает должное Франции за почести русским солдатам Первой мировой — Песков
- 15:32 01.12.2023
- Объединения Большого и Мариинского театра не будет — Голикова
- 15:12 01.12.2023
- В зоне СВО оборудуются семь современных полигонов, два из них полностью готовы — Шойгу
- 15:00 01.12.2023
- Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра
- 14:32 01.12.2023
- За полгода контрнаступления ВСУ потеряли более 125 тыс. человек — Шойгу
- 14:12 01.12.2023
- Боевое крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за обстрел Ашкелона, Сдерота и Беэр-Шевы
- 14:00 01.12.2023
- Назарбаев назвал Путина человеком слова и дела, сделавшим РФ мировой державой
- 13:32 01.12.2023
- Европейский гимнастический союз проголосовал против возвращения россиян на турниры
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать