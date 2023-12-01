Швейцария заморозила российские активы на сумму $8,8 млрд
17:12 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,8 млрд). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны (SECO).
По его данным, речь идет о предварительных цифрах, которые несколько увеличились по сравнению с прошлым годом. В декабре 2022 года власти страны сообщали о заморозке российских активов в размере 7,5 млрд швейцарских франков ($8,4 млрд) после присоединения к санкциям Евросоюза против России.
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