Швейцария заморозила российские активы на сумму $8,8 млрд

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,8 млрд). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны (SECO).

По его данным, речь идет о предварительных цифрах, которые несколько увеличились по сравнению с прошлым годом. В декабре 2022 года власти страны сообщали о заморозке российских активов в размере 7,5 млрд швейцарских франков ($8,4 млрд) после присоединения к санкциям Евросоюза против России.