Персональные цифровые ассистенты для врачей и пациентов помогут повысить продолжительность жизни
13:47 05.12.2023
Искусственный интеллект сегодня приходит на службу здравоохранению. В нашей стране в этой сфере сложилась максимально благоприятная ситуация для пилотирования и внедрения новейших цифровых сервисов. Уже сегодня технологии помогают врачам в ежедневной работе, при диагностике и анализе текстовых данных и визуальных исследований, позволяют удобно заботиться о своем здоровье и здоровье близких. Об этом сообщил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов на II конгрессе «Национальное здравоохранение».
В своих выступлениях на двух сессиях конгресса – «Инновации в здравоохранении: меры поддержки разработки инноваций и возможности для ускоренного внедрения на примере опыта России и Китая» и «Применение цифровых сервисов: как внедрять и оценивать эффективность» – он подчеркнул, что цифровизация повышает доступность медицины, в том числе в удаленных районах, и одним из драйверов этого процесса выступает телемедицина, которую активно развивает сервис СберЗдоровье.
Как подчеркнул Сергей Жданов, индустрия здоровья Сбера активно развивается, разрабатывая и внедряя новые, востребованные решения для сферы здравоохранения – например, дистанционный мониторинг пациентов, решения на основе искусственного интеллекта (ИИ) для анализа медицинских изображений и помощи врачам в постановке диагнозов, доставку товаров для здоровья и красоты и многое другое.
В преддверии традиционного мероприятия «Дни здоровья Сбера» был сделан важный шаг в развитии онлайн-медицины – представлено новое устройство «Умная камера здоровья». Она позволяет любому человеку самостоятельно проводить осмотр и передавать информацию врачу. С ее помощью можно сделать фотографии или видеозапись горла, носа, ушей и кожных покровов. Устройство синхронизируется с мобильным приложением СберЗдоровья в смартфоне и передает фото и видео врачу для оценки состояния и дальнейших рекомендаций. Пользователи могут получить помощь и рекомендации в удобное для себя время не выходя из дома.
«Умная камера здоровья» выпущена в двух вариантах – для взрослых и детей (в форме жирафа) и уже доступна на крупнейших маркетплейсах и в павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Вместе с тем, объяснил Сергей Жданов, эффективность здравоохранения зависит от личной мотивации человека. «При низкой личной вовлеченности человека в заботу о своем здоровье не будет масштабного эффекта, – подчеркнул он. – Низкий уровень осознанности и мотивации людей при принятии решений в вопросах своего здоровья приводит к сокращению продолжительности жизни. Наша общая задача – повышать уровень медграмотности и информированности, ведь здоровый образ жизни и профилактика – самые эффективные способы снизить потребность в медицинской помощи».
Уже сейчас различные цифровые сервисы, рассказал Сергей Жданов, помогают людям формировать и соблюдать ЗОЖ-привычки, повышая продолжительность жизни. А если человек заболел, цифровые сервисы помогут соблюдать план лечения и мониторить показатели здоровья.
В ближайшей перспективе могут появиться персональные ИИ-ассистенты, которые объединят широкий функционал различных сервисов для принятия осознанных решений о своем здоровье. Причем такие помощники будут создаваться не только для любого человека, но и для врача. ИИ-сервисы уже оказывают врачам поддержку в части принятий решений, помогают комплексно анализировать медицинские кейсы. На принципах big data может быть создана единая платформа, на которой ИИ будет анализировать медданные и выделять приоритетные группы для прохождения диспансеризации, снижая нагрузку на первично-амбулаторное звено здравоохранения.
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