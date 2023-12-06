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НОВОСТИ

Помощь Сбера при проведении цифровой трансформации позволяет компаниям быстрее наращивать выручку

13:39 06.12.2023

Более 1000 корпоративных клиентов Сбера сегодня проходят цифровую трансформацию, используя решения, предложенные крупнейшим банком РФ, заявил в ходе проходящего 6 декабря Дня инвестора первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. За следующие три года Сбер планирует довести количество таких компаний до 8500.

По словам Ведяхина, выручка у клиентов, проходящих цифровую трансформацию со Сбером, «в среднем растет на 10% быстрее, чем у аналогов, и за прошлый год это соответствовало примерно 1 млрд рублей на каждого клиента».

Сбер в последние годы стал одной из ведущих технологических компаний России и помогает своим клиентам модернизировать бизнес-процессы на базе цифровых технологий, в том числе, с использованием систем искусственного интеллекта. «Наш национальный Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта уже более 340 компаний из 20 стран мира», – также заявил первый зампред правления Сбербанка.

Напомним, в рамках Дня инвестора Сбер сообщает о результатах реализации Стратегии развития бизнеса в 2021-2023 годах и представляет новую Стратегию до 2026 года, а также объявляет ключевые параметры дивидендной политики. День инвестор объединяет представителей ведущих инвестиционных фондов, брокерских компаний, крупнейших клиентов и партнеров Сбера.

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