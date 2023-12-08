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НОВОСТИ

Потребление электрической мощности в РФ достигло новых рекордных значений

17:32 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потребление электрической мощности в России (как в Единой энергосистеме, так и на изолированных территориях) 8 декабря 2023 года достигло нового исторического максимума — 168 765 МВт, что на 2 821 МВт больше предыдущего значения, зафиксированного в текущем году 10 января. Об сообщает «Системный оператор».

В Единой энергосистеме России сегодня тоже зафиксирован новый исторический максимум — 166 392 МВт, что на 2 872 МВт больше предыдущего значения, уточняется в сообщении.

Новые исторические максимумы в период 6–8 декабря установлены также в двух объединенных и шести региональных энергосистемах.

При установлении продолжительных морозов на территории субъектов России «Системный оператор» прогнозирует дальнейшее увеличение потребления.

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