Потребление электрической мощности в РФ достигло новых рекордных значений

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потребление электрической мощности в России (как в Единой энергосистеме, так и на изолированных территориях) 8 декабря 2023 года достигло нового исторического максимума — 168 765 МВт, что на 2 821 МВт больше предыдущего значения, зафиксированного в текущем году 10 января. Об сообщает «Системный оператор».

В Единой энергосистеме России сегодня тоже зафиксирован новый исторический максимум — 166 392 МВт, что на 2 872 МВт больше предыдущего значения, уточняется в сообщении.

Новые исторические максимумы в период 6–8 декабря установлены также в двух объединенных и шести региональных энергосистемах.

При установлении продолжительных морозов на территории субъектов России «Системный оператор» прогнозирует дальнейшее увеличение потребления.