Потребление электрической мощности в РФ достигло новых рекордных значений
17:32 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потребление электрической мощности в России (как в Единой энергосистеме, так и на изолированных территориях) 8 декабря 2023 года достигло нового исторического максимума — 168 765 МВт, что на 2 821 МВт больше предыдущего значения, зафиксированного в текущем году 10 января. Об сообщает «Системный оператор».
В Единой энергосистеме России сегодня тоже зафиксирован новый исторический максимум — 166 392 МВт, что на 2 872 МВт больше предыдущего значения, уточняется в сообщении.
Новые исторические максимумы в период 6–8 декабря установлены также в двух объединенных и шести региональных энергосистемах.
При установлении продолжительных морозов на территории субъектов России «Системный оператор» прогнозирует дальнейшее увеличение потребления.
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