Энергопотребление в России с начала года выросло на 1,2%
13:05 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потребление электроэнергии в России с начала года без учета температурного фактора выросло на 1,2%. При этом с начала декабря рост составил 1,73%, сообщил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак.
«С начала месяца 1,73% прирост, с начала года [по состоянию на начало прошлой недели] — рост на 1,2% не приведенный по температуре», — сказал замглавы Минэнерго, добавив, что с учетом температурных условий в абсолютном значении рост может достичь показателя в интервале между 1,3% и 1,4%.
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