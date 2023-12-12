Число мечетей в РФ с 1991 г. выросло почти в 60 раз, сообщили в Кремле
13:05 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число мечетей за последние три десятилетия в РФ выросло почти в 60 раз, 350 тыс. россиян совершили хадж, сообщил заместитель руководителя Администрации президента (АП) РФ Магомедсалам Магомедов, выступая на XIX Международном мусульманском форуме.
Он подчеркнул, что в стране есть все возможности «для полного раскрытия потенциала подлинного ислама, декларирующего идеалы мира и добра». «Так, за последние годы число мечетей в России увеличилось почти в 60 раз. В 1991 году на всю страну имелось только 120 действующих мечетей, а сегодня их насчитывается более 7 тыс. Паломничество, хадж совершили 350 тыс. российских мусульман за это время, ежегодно на хадж отправляется до 25 тыс. российских мусульман», — сказал Магомедов.
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