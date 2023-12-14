Генсек кабмина Японии подал в отставку из-за скандала

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек кабмина Японии и «второй человек» в правительстве Хирокадзу Мацуно подал в отставку после скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом он сам заявил на пресс-конференции.

Скандал затрагивает несколько фракций ЛДП, в основном крупнейшую внутрипартийную группу покойного экс-премьера Синдзо Абэ, и уже привел к обвалу рейтингов правительства до рекордно низких отметок около 23%, что считается «опасной чертой». Ранее заявления о сложении полномочий подали также министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита, а также министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки. Все они являются членами фракции Абэ.

Пост генсека кабмина является в правительстве ключевым. Именно этот человек координирует деятельность всех министерств и ведомств, а также выступает дважды в день на пресс-конференциях от имени правительства. Как ожидается, этот пост займет экс-глава МИД Ёсимаса Хаяси.