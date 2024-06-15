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Британцы опасаются, что китайцы могут встроить следящие устройствав кокарды для головных уборов

13:08 15.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС Великобритании откладывают закупку новых кокард для головных уборов, опасаясь, что участвующие в производстве китайские компании встроят в них шпионские устройства. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Контракт на производство новых кокард в 2022 году получила небольшая компания из английского Йоркшира Wyedean Weaving, однако оказалось, что часть своего производства она еще 15 лет назад перенесла в Китай. В результате изготовление кокард было отложено до тех пор, пока все требования безопасности не будут выполнены.

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