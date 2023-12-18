Бюджет Союзного государства РФ и Белоруссии в 2024 году вырастет на 38%

14:00 Источник: Интерфакс

Парламентское Собрание на заседании в понедельник приняло бюджет Союзного государства на 2024 год в сумме 6 970,1 млн рублей.

"Бюджет вырастет на 38 процентов", - сказал на заседании глава Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, это говорит, что "формат Союзного государства эффективен, начинает наполняться конкретным содержанием".

В связи с этим, отметил Володин, надо отдать должное главам государств РФ и Белоруссии, "они делают все для того, чтобы отношения развивались, и мы с вами переходили на новые формы сотрудничества". "Со своей стороны мы должны сделать все для законодательного обеспечения принятых решений на уровне глав государств", - сказал спикер Госдумы.

Володин отметил, что в связи с этим количество комиссий собрания будет увеличено, они будут работать по конкретным направлениям - экономической политике, транспорту и энергетике.

Как отметил на заседании госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, союзный бюджет на 2024 год увеличен впервые за всю историю Союзного государства.

Доходы бюджета сформированы за счет ежегодных отчислений из бюджетов Белоруссии и РФ, говорится в документе. В следующем году они составят 6 161,95 млн российских рублей, в том числе 4 005,27 млн российских рублей - отчисления РФ и 2 156,68 млн российских рублей - отчисления Белоруссии.

Кроме того, в союзный бюджет будут включены доходы, полученные Государственным учреждением "Телерадиовещательная организация Союзного государства", и остатки средств бюджетов Союзного государства прошлых лет в сумме 808,15 млн российских рублей.