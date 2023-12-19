ЕС в 12-м пакете решил оставлять в силе санкции против россиян посмертно — Совет ЕС

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС впервые в истории евросанкций в рамках 12-го пакета принял решение оставлять в силе рестрикции против россиян даже в случае их смерти, чтобы не допустить финансирования специальной военной операции России на Украине, говорится в постановлении Совета ЕС.

«Решение Совета ЕС определяет условия, по которым Совет может сохранить имя умершего человека в списке физических или юридических лиц, организаций и структур, в отношении которых действует замораживание активов и запрет на передачу фондов и экономических ресурсов», — говорится в документе. Такие меры могут быть приняты, если Совет сочтет, что «есть вероятность, что соответствующие активы могут быть в противном случае использованы» для финансирования действий РФ в отношении Украины или «подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».