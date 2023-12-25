0
0
86
НОВОСТИ

Глава МИД Израиля: Мы больше не намерены терпеть лицемерие ООН...

18:10 25.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн заявил, что поручил МИД страны не продлевать визу одному из сотрудников ООН в Израиле, а еще одному — отказать в выдаче визы.

«Мы (Израиль — прим. ТАСС) больше не намерены терпеть лицемерие ООН. Я поручил МИД не продлевать визу одному из сотрудников организации в Израиле, а другому отказать в выдаче визы», — распространила высказывания Коэна пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства. «Мы не будем работать с теми, кто сотрудничает с пропагандой террористической организации ХАМАС», — добавил он.

«Поведение ООН после 7 октября является позором для этой организации и международного сообщества», — продолжил министр иностранных дел Израиля. «Этот позор начался с генсека ООН, который дал легитимацию военным преступлениям и преступлениям против человечности, продолжился с комиссаром по правам человека, публикующим необоснованные кровавые наветы, с женской организацией ООН, которая в течение двух месяцев игнорировала акты насилия против израильских женщин», — добавил Коэн.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:22 25.12.2023
Шойгу доложил Путину о полном освобождении населенного пункта Марьинка под Донецком
0
91
17:35 25.12.2023
Нетаньяху о ходе операции в Газе: Это будет долгая битва, и она еще не близка к завершению
0
175
16:30 25.12.2023
Россия выровняла правила получения виз для граждан стран Европы
0
270
16:10 25.12.2023
Согласно подписанному президентом РФ Закону, призывники теперь могут служить в ФСБ
0
257
16:00 25.12.2023
Владимир Путин подписал законы, касающиеся добровольцев в Росгвардии
0
282
15:50 25.12.2023
Президент РФ поручил правительству и Общественной палате сделать предложения по обновлению ПДД
0
257
15:15 25.12.2023
У Путина и Пашиняна «будет прекрасная возможность пообщаться» в рамках мероприятий в Петербурге - Песков
0
304
15:07 25.12.2023
Президент Путин проведет отдельную встречу с министром обороны Шойгу в Санкт-Петербурге
0
314
14:50 25.12.2023
Сбер внедрил HR-платформу «Пульс» в компании «АгроТерра»
0
322
14:34 25.12.2023
Сбер получил премию за павильон на выставке «Россия»
0
291

Возврат к списку