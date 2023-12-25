Глава МИД Израиля: Мы больше не намерены терпеть лицемерие ООН...

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн заявил, что поручил МИД страны не продлевать визу одному из сотрудников ООН в Израиле, а еще одному — отказать в выдаче визы.

«Мы (Израиль — прим. ТАСС) больше не намерены терпеть лицемерие ООН. Я поручил МИД не продлевать визу одному из сотрудников организации в Израиле, а другому отказать в выдаче визы», — распространила высказывания Коэна пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства. «Мы не будем работать с теми, кто сотрудничает с пропагандой террористической организации ХАМАС», — добавил он.

«Поведение ООН после 7 октября является позором для этой организации и международного сообщества», — продолжил министр иностранных дел Израиля. «Этот позор начался с генсека ООН, который дал легитимацию военным преступлениям и преступлениям против человечности, продолжился с комиссаром по правам человека, публикующим необоснованные кровавые наветы, с женской организацией ООН, которая в течение двух месяцев игнорировала акты насилия против израильских женщин», — добавил Коэн.