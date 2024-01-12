Молдавия покупает российский газ по коррупционным схемам у посредников в ЕС — Додон
12:32 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Молдавии не отказались от закупок газа у «Газпрома», а на самом деле приобретают российское топливо через коррупционные схемы у европейских посредников. Об этом заявил бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Партии социалистов республики Молдова Игорь Додон.
«В Молдавию поступал и продолжает поступать только российский газ. То, что его покупают через другие страны или фирмы, не меняет его происхождения. Власти говорят, что они больше не покупают газ у русских, но по сути они покупают тот же самый российский газ, только через посредников. Это коррупционные схемы, расследованием которых должна заниматься прокуратура», — написал Додон в своем телеграм-канале.
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