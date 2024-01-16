Прогноз по росту ВВП РФ по итогам 2023 г. скорректирован до 3,5% — Силуанов

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прогноз по росту ВВП РФ по итогам 2023 года скорректирован в лучшую сторону — до 3,5%, итоговая оценка еще считается. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на выставке «Россия».

«Прогнозы скорректированы в лучшую сторону, и 2022 год, и 2023 итоги по экономике — 3,5%, кто-то больше называет. Еще считают. Надо продолжать эту тенденцию, соответственно формировать те ресурсы, которые необходимы для решения задач, которые поставил президент», — сказал Силуанов.