Прогноз по росту ВВП РФ по итогам 2023 г. скорректирован до 3,5% — Силуанов
15:32 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прогноз по росту ВВП РФ по итогам 2023 года скорректирован в лучшую сторону — до 3,5%, итоговая оценка еще считается. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на выставке «Россия».
«Прогнозы скорректированы в лучшую сторону, и 2022 год, и 2023 итоги по экономике — 3,5%, кто-то больше называет. Еще считают. Надо продолжать эту тенденцию, соответственно формировать те ресурсы, которые необходимы для решения задач, которые поставил президент», — сказал Силуанов.
НОВОСТИ
- 16:32 16.01.2024
- Британская компания Ambrey сообщила о попадании ракеты в сухогруз у берегов Йемена
- 16:12 16.01.2024
- Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ насчитывает 557 участников из 20 стран
- 16:00 16.01.2024
- Евросоюз находится в состоянии «полного вырождения» — Качиньский
- 15:12 16.01.2024
- Пашинян отметил важность пересмотра принципов экономического взаимодействия внутри ЕАЭС
- 15:00 16.01.2024
- Через 20 лет доля Индии в мировом спросе на энергию составит 25% — министр
- 14:32 16.01.2024
- Специальная военная операция предотвратила начало третьей мировой войны — Володин
- 14:12 16.01.2024
- США хотят, чтобы Украина перешла к обороне — обозреватель Bloomberg
- 14:00 16.01.2024
- КНДР рассчитывает в 2024 году поднять на новый уровень отношения с РФ — глава МИД
- 13:32 16.01.2024
- Песков считает, что идея перенести столицу РФ в Иркутск не осуществима
- 13:20 16.01.2024
- Маткапитал на первого ребенка будет проиндексирован до 630,4 тыс. рублей с 1 февраля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать