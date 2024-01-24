Пентагон подтвердил удары по объектам поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке
10:32 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило, что американские военные нанесли удары по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах».
«США нанесли односторонние авиаудары по трем объектам, используемые поддерживаемой Ираном группировкой „Катаиб Хезболлах“, — говорится в сообщении СЕНТКОМ в соцсети X. Отмечается, что удары были совершены в ответ на нападения, включая атаку на военную базу Айн-эль-Асад.
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