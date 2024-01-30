IBM под угрозой увольнения требует возвращения сотрудников в офисы

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская технологическая компания IBM под угрозой увольнения обязала сотрудников вернуться на работу в офисы. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на служебную записку, которую 16 января получили менеджеры корпорации.

От них требуют посещать офис или клиентов компании не менее трех дней в неделю. Следить за посещаемостью будут при помощи данных с бейджей.

Дистанционный формат работы может быть разрешен только в случае проблем со здоровьем или из-за прохождения военной службы, но не в связи с местом жительства. Поэтому компания требует, чтобы работающие удаленно сотрудники переехали ближе к офисам к началу августа. Как объяснил Bloomberg источник в IBM, необходимо проживать на расстоянии около 80 км до офиса.

В противном случае менеджерам следует покинуть компанию.