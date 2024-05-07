У арестованного во Владивостоке американца вышел конфликт с местной жительницей — МВД
13:05 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский военный, арестованный во Владивостоке по обвинению в краже, украл деньги у своей подруги, с которой познакомился в Республике Корея. Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, молодые люди продолжили общаться после возвращения во Владивосток, но у них произошел конфликт.
«Установлено, что заявительница находилась в отношениях с иностранным гражданином, с которым познакомилась на территории Республики Корея, где работала. Вернувшись во Владивосток, девушка продолжила общаться с молодым человеком онлайн. 10 апреля мужчина приехал к знакомой в дальневосточную столицу. Позже у заявительницы дома произошел конфликт со знакомым. После его ухода девушка обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью в полицию», — сообщает пресс-служба.
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