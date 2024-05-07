Правительство РФ ушло в отставку
13:00 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России сложило полномочия перед вновь избранным президентом — Владимиром Путиным. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале кабмина.
Такая процедура предусмотрена законом. Кабинет министров уходит в отставку после инаугурации главы государства, то есть его вступления в должность. Церемония, которой открылся новый президентский срок Владимира Путина, состоялась сегодня в 12:00 мск.
Прежние министры и вице-премьеры продолжают работу, но теперь уже в статусе исполняющих обязанности. Они останутся «и. о.» до утверждения нового состава правительства.
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