Правительство РФ ушло в отставку

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России сложило полномочия перед вновь избранным президентом — Владимиром Путиным. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Такая процедура предусмотрена законом. Кабинет министров уходит в отставку после инаугурации главы государства, то есть его вступления в должность. Церемония, которой открылся новый президентский срок Владимира Путина, состоялась сегодня в 12:00 мск.

Прежние министры и вице-премьеры продолжают работу, но теперь уже в статусе исполняющих обязанности. Они останутся «и. о.» до утверждения нового состава правительства.