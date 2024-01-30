Пять человек погибли и четверо пострадали в массовом ДТП в Оренбургской области

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять человек погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП с участием четырех машин в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Авария с участием четырех автомобилей — трех легковых и одного грузового — произошла в Соль-Илецком городском округе. По предварительным данным, пять человек погибли (из них двое детей), еще четверо травмированы», — говорится в сообщении.