Зеленский косвенно подтвердил, что намерен сменить Залужного

10:05

Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что думает о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом он сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai.

По мнению Зеленского, Украине нужна перезагрузка и смена руководства: «Этот вопрос касается всей управленческой команды». Он подчеркнул, что сейчас нельзя унывать и опускать руки: «У нас должна быть правильная положительная энергия. Вот почему я говорю о перезапуске».

«У меня есть нечто серьезное на уме, что касается не одного человека, а всего руководства страны, — сказал украинский лидер в ответ на вопрос о возможной отставке Залужного. — <…> Я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в армии. Я думаю об этой замене, но нельзя сказать, что мы заменили бы только одного человека». business-gazeta.ru