Зеленский косвенно подтвердил, что намерен сменить Залужного
10:05 05.02.2024
Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что думает о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом он сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai.
По мнению Зеленского, Украине нужна перезагрузка и смена руководства: «Этот вопрос касается всей управленческой команды». Он подчеркнул, что сейчас нельзя унывать и опускать руки: «У нас должна быть правильная положительная энергия. Вот почему я говорю о перезапуске».
«У меня есть нечто серьезное на уме, что касается не одного человека, а всего руководства страны, — сказал украинский лидер в ответ на вопрос о возможной отставке Залужного. — <…> Я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в армии. Я думаю об этой замене, но нельзя сказать, что мы заменили бы только одного человека». business-gazeta.ru
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