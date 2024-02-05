0
0
75
НОВОСТИ

Зеленский косвенно подтвердил, что намерен сменить Залужного

10:05 05.02.2024

Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что думает о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом он сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai.

По мнению Зеленского, Украине нужна перезагрузка и смена руководства: «Этот вопрос касается всей управленческой команды». Он подчеркнул, что сейчас нельзя унывать и опускать руки: «У нас должна быть правильная положительная энергия. Вот почему я говорю о перезапуске».

«У меня есть нечто серьезное на уме, что касается не одного человека, а всего руководства страны, — сказал украинский лидер в ответ на вопрос о возможной отставке Залужного. — <…> Я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в армии. Я думаю об этой замене, но нельзя сказать, что мы заменили бы только одного человека».  business-gazeta.ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 05.02.2024
Поставляемое Украине оружие обнаружено у мексиканских картелей и ХАМАС — силовики
0
8
10:20 05.02.2024
ХАМАС не принял парижский проект соглашения о перемирии в Газе
0
52
10:00 05.02.2024
Законопроект о допфинансировании обречен на провал — спикер Палаты представителей США
0
94
09:32 05.02.2024
Некорректная работа ПО стала причиной сбоя в доменной зоне .RU
0
144
09:20 05.02.2024
В Карелии вертолет МЧС разбился и ушел под лед Онежского озера
0
163
09:05 05.02.2024
Шесть поездов задержаны, десять отменены в Сочи из-за сошедшего на пути селя
0
165
09:00 05.02.2024
Над Брянской областью сбили четыре беспилотника
0
172
20:31 04.02.2024
Первым делом на посту президента Трамп планирует закрыть границу США
0
635
18:55 04.02.2024
Вице-спикер Сейма Польши: Крым был сдан Украиной без единого выстрела, и это было не случайно
0
839
15:14 04.02.2024
В НАТО идут неофициальные разговоры о том, что будет с альянсом при Трампе - NYT
0
864

Возврат к списку