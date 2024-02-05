ХАМАС не принял парижский проект соглашения о перемирии в Газе

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ХАМАС отверг парижский проект соглашения о перемирии в Газе. В переговорах принимали участие Египет, Катар, Израиль и США. Палестинское радикальное движение не согласно с документом, который, по его мнению, не отвечает видению о прекращении войны и может позволить Израилю продолжать военные действия.

Телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на свои источники отметил, что договор «касался обмена пленными, но полностью игнорировал прекращение огня и вывод войск из Газы».

Через несколько дней в Каире состоится встреча, в которой примут участие представители других стран, они также предложат свои идеи по урегулированию палестино-израильского конфликта. Говорит Москва