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Поставляемое Украине оружие обнаружено у мексиканских картелей и ХАМАС — силовики

10:32 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оружие, поставляемое западными странами на Украину, уже было обнаружено у боевиков мексиканских картелей и представителей группировок из стран Ближнего Востока. Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур.

«Оружие, поставляемое в ВСУ, уже всплывало у мексиканских картелей и ХАМАС», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после появления информации об этом, уровень недоверия со стороны Запада к Киеву значительно вырос. «Сейчас западные страны усилили проверки коррупционной составляющей, связанной с поставками вооружения», — добавил он.

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