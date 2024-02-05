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Приехавший в Москву журналист Карлсон заявил, что в России «все очень хорошо»

12:20 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский журналист Такер Карлсон, который сейчас находится в Москве, рассказал, что в России «все очень хорошо».

В конце прошлой недели в телеграм-каналах появилась информация о том, что Карлсон приехал в Россию, в частности, была опубликована фотография с журналистом в Большом театре. Американские СМИ предположили, что Карлсон собирается взять интервью у президента РФ Владимира Путина.

Видео беседы с журналистом появилось в телеграм-канале «Известий». Как утверждает издание, с журналистом «удалось пообщаться очевидцу» в отеле в Москве. Он признался, что считает Карлсона лучшим американским журналистом. Карлсон поблагодарил собеседника и спросил, из какого он города. «Я из Москвы», — ответил он. «Я люблю этот город, он красивый», — сказал в свою очередь американский журналист.

Говоря о целях поездки в Россию, Карлсон отметил: «Хотел на нее посмотреть. Я так много читал о ней, я хотел поговорить с людьми, посмотреть на то, как все устроено. И здесь все очень хорошо».

На вопрос о возможности проведения интервью с российским лидером Карлсон лишь улыбнулся и пожал плечами. «Посмотрим», — сказал он.

Он также прокомментировал бурную реакцию медиа США на свою поездку. «Я не знаю. Они сумасшедшие, реально сумасшедшие», — сказал американский журналист.

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