Причиной крушения Ми-8 МЧС в Карелии могло стать его обледенение
12:32 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причиной крушения вертолета Ми-8 МЧС России в акватории Онежского озера в Карелии, по предварительным данным, стало его обледенение. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«Предварительно, произошло обледенение борта, вследствие чего заглохли двигатели, и вертолет рухнул вниз», — сказал собеседник агентства. Он предположил, что ситуация развивалась стремительно, так как экипаж не докладывал о каких-либо проблемах на борту.
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