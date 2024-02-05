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Причиной крушения Ми-8 МЧС в Карелии могло стать его обледенение

12:32 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной крушения вертолета Ми-8 МЧС России в акватории Онежского озера в Карелии, по предварительным данным, стало его обледенение. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Предварительно, произошло обледенение борта, вследствие чего заглохли двигатели, и вертолет рухнул вниз», — сказал собеседник агентства. Он предположил, что ситуация развивалась стремительно, так как экипаж не докладывал о каких-либо проблемах на борту.

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