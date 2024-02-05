Греция не намерена передавать Украине ЗРК С-300 — представитель кабмина
16:12 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Афины не намерены передавать Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и не собираются рисковать из-за этого обороной своей страны. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.
Представителю кабмина задали вопрос о существовании намерений у правительства передать С-300 на Украину. «Нужно сказать, что должен быть предел в отношении ложных новостей, особенно когда они связаны с обороной страны, ее внешней политикой и интересами страны за рубежом, нашим имиджем за границей, — ответил Маринакис. — Ничего подобного (намерения передать С-300 на Украину — прим. ТАСС) не существует ни в коем случае, я это категорически опровергаю, в любом случае не было даже намерения правительства рисковать защитой страны в рамках ее оборонной политики. Поэтому то, что было написано, недействительно ни в каком случае и ни в каком смысле».
НОВОСТИ
- 16:32 05.02.2024
- Путин присвоил звание Героя России космонавту Матвееву
- 16:10 05.02.2024
- Собянин и Шойгу встретились с контрактниками в едином пункте отбора на военную службу
- 16:00 05.02.2024
- За провозом взрывчатки с Украины в РФ стоял украинец — грузинская спецслужба
- 15:52 05.02.2024
- Самозанятым в Сбере доступны новые условия по потребкредитам
- 15:50 05.02.2024
- Сбер расскажет о возможностях искусственного интеллекта в рамках «Дня цифровой экономики» на выставке «Россия»
- 15:32 05.02.2024
- ПВО РФ за сутки сбила 58 беспилотников ВСУ — МО РФ
- 15:12 05.02.2024
- Кабмин РФ не поддержал введение налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний
- 15:00 05.02.2024
- Президент Мальдив подтвердил, что военные Индии планируют уйти из его страны к маю 2024 г.
- 14:32 05.02.2024
- В Грузии задержана следовавшая из Одессы в Воронеж взрывчатка
- 14:12 05.02.2024
- Пескову неизвестно о законах, запрещающих радугу в России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать