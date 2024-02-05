Греция не намерена передавать Украине ЗРК С-300 — представитель кабмина

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Афины не намерены передавать Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и не собираются рисковать из-за этого обороной своей страны. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

Представителю кабмина задали вопрос о существовании намерений у правительства передать С-300 на Украину. «Нужно сказать, что должен быть предел в отношении ложных новостей, особенно когда они связаны с обороной страны, ее внешней политикой и интересами страны за рубежом, нашим имиджем за границей, — ответил Маринакис. — Ничего подобного (намерения передать С-300 на Украину — прим. ТАСС) не существует ни в коем случае, я это категорически опровергаю, в любом случае не было даже намерения правительства рисковать защитой страны в рамках ее оборонной политики. Поэтому то, что было написано, недействительно ни в каком случае и ни в каком смысле».