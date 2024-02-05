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Более 80% европейцев перешли на продукты со скидкой из-за инфляции — опрос

19:20 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители девяти стран ЕС (Бельгии, Германии, Испании, Италии, Польши, Португалии, Румынии, Франции, Швеции) и Великобритании из-за роста инфляции стали покупать более дешевые продукты питания или делать выбор в пользу продовольствия со скидкой. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Harris Interactive, проведенного по заказу французской финансовой компании Cetelem, которая входит в банковскую группу BNP Paribas.

Так, 81% европейцев признали, что стали чаще покупать либо продукты по более низкой цене, либо со скидкой. Среди французов этот показатель составляет 79%.

Высокая инфляция вынудила 83% европейцев также сократить пищевые отходы. При этом 35% опрошенных (44% во Франции) заявили, что «стали есть меньше, чем раньше».

58% респондентов в Европе отказались от расходов на отпуск, тогда как больше половины (54%) участников исследования ограничили траты на одежду и обувь.

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