Нидерланды готовят шесть истребителей F-16 для передачи Украине
18:40 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нидерланды занимаются подготовкой еще шести истребителей F-16, чтобы поставить их Украине. Об этом сообщила в соцсети X глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Нидерланды «готовят дополнительно шесть F-16 для поставки Украине», написала она. «Таким образом, в общей сложности будет поставлено 24 истребителя, как и было обещано ранее», — добавила министр.
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