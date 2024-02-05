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НОВОСТИ

Нидерланды готовят шесть истребителей F-16 для передачи Украине

18:40 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды занимаются подготовкой еще шести истребителей F-16, чтобы поставить их Украине. Об этом сообщила в соцсети X глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Нидерланды «готовят дополнительно шесть F-16 для поставки Украине», написала она. «Таким образом, в общей сложности будет поставлено 24 истребителя, как и было обещано ранее», — добавила министр.

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