Нидерланды готовят шесть истребителей F-16 для передачи Украине

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды занимаются подготовкой еще шести истребителей F-16, чтобы поставить их Украине. Об этом сообщила в соцсети X глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Нидерланды «готовят дополнительно шесть F-16 для поставки Украине», написала она. «Таким образом, в общей сложности будет поставлено 24 истребителя, как и было обещано ранее», — добавила министр.