У Карла III диагностирован рак — Букингемский дворец

21:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Король Великобритании Карл III начал курс лечения от рака, который был диагностирован у него во время операции на простате на прошлой неделе, он отложит исполнение публичных обязанностей, но продолжит заниматься государственными делами. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

«Во время недавней госпитализации короля при проведении медицинской процедуры в связи доброкачественным увеличением простаты был выявлен еще один повод для беспокойства. Последующие диагностические процедуры подтвердили наличие одной из форм онкологического заболевания. Сегодня Его Величество приступил к плановому лечению, на время которого врачи рекомендовали ему отложить исполнение публичных обязанностей. В течение этого времени Его Величество продолжит заниматься государственными делами и будет работать с бумагами в обычном режиме», — говорится в заявлении канцелярии 75-летнего монарха. Вид обнаруженного рака не называется.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже пожелал главе государства скорейшего выздоровления.