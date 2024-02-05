У Карла III диагностирован рак — Букингемский дворец
21:29 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Король Великобритании Карл III начал курс лечения от рака, который был диагностирован у него во время операции на простате на прошлой неделе, он отложит исполнение публичных обязанностей, но продолжит заниматься государственными делами. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.
«Во время недавней госпитализации короля при проведении медицинской процедуры в связи доброкачественным увеличением простаты был выявлен еще один повод для беспокойства. Последующие диагностические процедуры подтвердили наличие одной из форм онкологического заболевания. Сегодня Его Величество приступил к плановому лечению, на время которого врачи рекомендовали ему отложить исполнение публичных обязанностей. В течение этого времени Его Величество продолжит заниматься государственными делами и будет работать с бумагами в обычном режиме», — говорится в заявлении канцелярии 75-летнего монарха. Вид обнаруженного рака не называется.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже пожелал главе государства скорейшего выздоровления.
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