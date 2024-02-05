Болгария готова предоставить Украине дополнительное вооружение за компенсацию — министр

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болгария может предоставить Украине дополнительное вооружение, но лишь в обмен на солидную компенсацию. Об этом в интервью телеканалу BTV сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.

«Мы предоставили несколько пакетов помощи, необходимой Украине, и сейчас у нас нет излишков военного оборудования для передачи, но мы можем предоставить ей необходимую технику на базе солидной компенсации, которую могли бы выплатить различные фонды, уже работающие в союзных странах, — сказал Тагарев. — Эти дополнительные средства мы могли бы использовать для перевооружения нашей армии. Речь идет о сотнях миллионов долларов, это серьезные внебюджетные средства, которые можно будет использовать для нужд нашей армии».