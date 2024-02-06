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Удары США по Сирии и Ираку грубо нарушили суверенитет этих стран — постпред КНР при ООН

09:20 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удары США по ряду объектов в Ираке и Сирии являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности этих двух стран. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

«Недавние удары США по нескольким объектам в Сирии и Ираке привели к большому числу жертв. Такие действия представляют собой грубое нарушение суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии и Ирака», — сказал он в ходе своего выступления на созванном по инициативе РФ заседании Совета Безопасности ООН.

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