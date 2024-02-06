Хуситы заявили об атаке на американское и британское суда в Красном море

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало одно американское и одно британское судно в акватории Красного моря. Об этом заявил военный представитель организации Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели две военные операции в Красном море, первая из которых была направлена против американского судна Star Nasia, вторая — против британского судна Morning Tide», — сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Как утверждает Сариа, оба судна подверглись «прямым и точным» ударам, которые были нанесены противокорабельными ракетами.