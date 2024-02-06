Хуситы заявили об атаке на американское и британское суда в Красном море
12:32 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало одно американское и одно британское судно в акватории Красного моря. Об этом заявил военный представитель организации Яхья Сариа.
«Военно-морские силы Йемена провели две военные операции в Красном море, первая из которых была направлена против американского судна Star Nasia, вторая — против британского судна Morning Tide», — сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
Как утверждает Сариа, оба судна подверглись «прямым и точным» ударам, которые были нанесены противокорабельными ракетами.
НОВОСТИ
- 12:20 06.02.2024
- Суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Арестовича
- 12:05 06.02.2024
- Свободные либералы ФРГ тайно обсуждают выход из правящей коалиции — Bild
- 12:00 06.02.2024
- Евросоюз вынуждают ввести санкции против российского алюминия — Politico
- 11:32 06.02.2024
- ЕС намерен начать в марте первые выплаты из фонда в 50 млрд евро для Украины
- 11:20 06.02.2024
- Индия стала третьим в мире потребителем энергии — премьер
- 11:05 06.02.2024
- Военкор заподозрил ВСУ и НАТО в подготовке к атаке
- 11:00 06.02.2024
- Британия была бы готова отразить нападение со стороны РФ, если бы оно произошло — Сунак
- 10:32 06.02.2024
- Германия беднеет - глава Минфина
- 10:20 06.02.2024
- Басманный суд заочно арестовал Бориса Акунина* за призывы к терроризму
- 10:05 06.02.2024
- Удар по Ирану не входит в число планируемых ответных мер США на атаки по их силам — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать