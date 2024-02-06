0
0
122
НОВОСТИ

Заболеваемость ковидом в РФ увеличилась на 7,2% за неделю

13:05 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 7,2%, а число госпитализаций выросло на 4,3%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 37 субъектах РФ, заболеваемости — в 39 регионах страны.

По данным штаба, за неделю выздоровели 24 254 человека, зараженных ковидом, что на 8% меньше в сравнении с показателем неделей ранее, 107 человек умерли.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 06.02.2024
Путин может обратиться к парламенту в конце февраля — начале марта, не исключил Песков
0
16
13:32 06.02.2024
В результате стрельбы в Стамбуле 5 человек пострадали, 2 нападавших ликвидированы — МВД
0
77
13:20 06.02.2024
Индия начала поставлять бананы в Россию
0
118
13:18 06.02.2024
Сбер назвал сумму раскрытия счетов эскроу
0
104
13:00 06.02.2024
ЕС опасается ответа РФ в случае конфискации ее активов для восстановления Украины — Politico
0
142
12:32 06.02.2024
Хуситы заявили об атаке на американское и британское суда в Красном море
0
193
12:20 06.02.2024
Суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Арестовича
0
197
12:05 06.02.2024
Свободные либералы ФРГ тайно обсуждают выход из правящей коалиции — Bild
0
211
12:00 06.02.2024
Евросоюз вынуждают ввести санкции против российского алюминия — Politico
0
215
11:32 06.02.2024
ЕС намерен начать в марте первые выплаты из фонда в 50 млрд евро для Украины
0
219

Возврат к списку