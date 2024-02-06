Заболеваемость ковидом в РФ увеличилась на 7,2% за неделю
13:05 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 7,2%, а число госпитализаций выросло на 4,3%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 37 субъектах РФ, заболеваемости — в 39 регионах страны.
По данным штаба, за неделю выздоровели 24 254 человека, зараженных ковидом, что на 8% меньше в сравнении с показателем неделей ранее, 107 человек умерли.
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