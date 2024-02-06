Индия начала поставлять бананы в Россию

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия направила в Россию первую партию бананов в январе 2024 года, далее объемы экспорта будут наращиваться. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Россельхознадзора.

«Итогом совместной работы стала отправка первой партии бананов из Индии в Россию в январе 2024 года, следующая поставка запланирована до конца февраля текущего года. Далее объемы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться», — говорится в сообщении.