Путин может обратиться к парламенту в конце февраля — начале марта, не исключил Песков
14:00 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено в конце февраля — начале марта, допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы не можем этого исключать», — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу подтвердить сообщения о том, что послание президента парламенту может состояться между 23 февраля и 10 марта.
НОВОСТИ
- 13:32 06.02.2024
- В результате стрельбы в Стамбуле 5 человек пострадали, 2 нападавших ликвидированы — МВД
- 13:20 06.02.2024
- Индия начала поставлять бананы в Россию
- 13:18 06.02.2024
- Сбер назвал сумму раскрытия счетов эскроу
- 13:05 06.02.2024
- Заболеваемость ковидом в РФ увеличилась на 7,2% за неделю
- 13:00 06.02.2024
- ЕС опасается ответа РФ в случае конфискации ее активов для восстановления Украины — Politico
- 12:32 06.02.2024
- Хуситы заявили об атаке на американское и британское суда в Красном море
- 12:20 06.02.2024
- Суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Арестовича
- 12:05 06.02.2024
- Свободные либералы ФРГ тайно обсуждают выход из правящей коалиции — Bild
- 12:00 06.02.2024
- Евросоюз вынуждают ввести санкции против российского алюминия — Politico
- 11:32 06.02.2024
- ЕС намерен начать в марте первые выплаты из фонда в 50 млрд евро для Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать