Путин может обратиться к парламенту в конце февраля — начале марта, не исключил Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено в конце февраля — начале марта, допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы не можем этого исключать», — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу подтвердить сообщения о том, что послание президента парламенту может состояться между 23 февраля и 10 марта.