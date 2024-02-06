ЕС намерен сделать ВС Украины частью собственных военных возможностей

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен сделать армию и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. Об этом заявила на сессии Европарламента глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Глядя в будущее, мы должны рассматривать украинские вооруженные силы как часть наших военных возможностей, мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности», — сказала она.