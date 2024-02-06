Ипотечный портфель Сбера превысил 10 триллионов рублей
15:22 06.02.2024
В 2023 году ипотечный портфель Сбера превысил 10 трлн руб. Об этом на конференции банка для застройщиков «Время изменений: вызовы – 2024» рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.
«2023 год у нас получился рекордный. Мы системно и поступательно с партнерами двигались к тому, чтобы у нас росли не только продажи, но и истории, связанные с повышением доступности жилья, что по факту и случилось. Если посмотреть на график, то это было не равномерно, и, безусловно, есть часть правды в том, что изменения на рынке (постановления, условий кредитования, ключевой ставки) в том числе приводили к тому, что были определенные всплески», – рассказал представитель Сбера.
Портфель ипотечных кредитов Сбера превысил отметку в 10 трлн руб., что является огромной суммой, отметил Алексей Лейпи. «Это почти 7% от ВВП страны за прошлый год. Если посмотреть целиком рынок и всю отрасль, то это запросто 15%», – сказал он.
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