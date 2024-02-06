Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что у Трампа нет иммунитета в деле о беспорядках в Капитолии

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апелляционный суд в столичном американском округе Колумбия постановил, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах, и беспорядкам на Капитолийском холме.

«В рамках данного уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом с теми же возможностями по его защите, какие есть у других подзащитных в уголовных делах. Но любой иммунитет исполнительной ветви власти, какой мог защищать его, когда он был президентом, больше не защищает его от этих обвинений», — говорится в постановлении.