Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что у Трампа нет иммунитета в деле о беспорядках в Капитолии
22:40 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Апелляционный суд в столичном американском округе Колумбия постановил, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах, и беспорядкам на Капитолийском холме.
«В рамках данного уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом с теми же возможностями по его защите, какие есть у других подзащитных в уголовных делах. Но любой иммунитет исполнительной ветви власти, какой мог защищать его, когда он был президентом, больше не защищает его от этих обвинений», — говорится в постановлении.
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