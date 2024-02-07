Во многих городах Украины прозвучали взрывы
09:00 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые взрывы звучат в украинской столице. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. «Взрывы в городе. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Николаеве, Харькове, Киевской и Черкасской областях. Украинское издание «Инсайдер» информировало о взрыве в столице.
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