Во многих городах Украины прозвучали взрывы

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые взрывы звучат в украинской столице. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. «Взрывы в городе. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Николаеве, Харькове, Киевской и Черкасской областях. Украинское издание «Инсайдер» информировало о взрыве в столице.