Экс-президент Чили Себастьян Пиньера погиб в результате крушения вертолета

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб в результате падения вертолета на юге страны. Об этом сообщила газету La Nacion.

По ее данным, вертолет упал в регионе Лос-Риос. На борту находилось четыре человека.