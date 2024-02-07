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НОВОСТИ

Экс-президент Чили Себастьян Пиньера погиб в результате крушения вертолета

09:05 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб в результате падения вертолета на юге страны. Об этом сообщила газету La Nacion.

По ее данным, вертолет упал в регионе Лос-Риос. На борту находилось четыре человека.

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