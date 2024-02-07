Швеция и Дания могли намеренно провалить расследование взрывов «Северных потоков» — Херш
09:20 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Дании и Швеции знали о том, что произошло на «Северных потоках» и кто причастен к подрыву, и, возможно, именно поэтому предпочли провалить свои расследования по данному делу. Об этом заявил в своем блоге в Substack американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что шведская прокуратура планирует закрыть расследование диверсии на «Северных потоках», поскольку, вероятно, не смогла установить подозреваемых. О своем решении по данному делу прокуратура Швеции намерена объявить в среду.
«Провал двух стран в проведении расследования может происходить из того факта, что, как мне сказали, некоторые высокопоставленные чиновники обеих стран точно понимали, что именно происходит», — написал Херш.
Он отметил, что и Швеция и Дания знали о том, что «США практиковали погружения в Балтийском море на протяжении нескольких месяцев перед взрывами». Помимо этого, указывает журналист, «нет никаких свидетельств того, что президент [США Джо] Байден за прошедшие 16 месяцев с момента уничтожения трубопроводов поручил <…> своим экспертам провести расследование» взрывов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, добавил Херш, также «не приложил каких-либо заметных усилий, чтобы определить, кто это сделал».
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