Хуситы выпустили шесть ракет по двум судам в Красном море и Аденском заливе

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» во вторник выпустили шесть ракет по двум коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе, одно из них получило повреждения. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

«6 февраля в период приблизительно с 1:45 по 16:30 по арабскому стандартному времени (совпадает с московским — прим. ТАСС) поддерживаемые Ираном хуситы выпустили шесть противокорабельных баллистических ракет с подконтрольных хуситам территорий Йемена в сторону Аденского залива и южной части Красного моря, — говорится в сообщении опубликованном командованием в социальной сети X. — Три из них были нацелены на сухогруз Star Nasia — принадлежащее Греции судно под флагом Маршалловых островов — проходивший через Аденский залив. Примерно в 03:20 Star Nasia сообщил о взрыве близ корабля, в результате которого был нанесен незначительный ущерб».

Еще три ракеты, указывает СЕНТКОМ, были запущены, вероятно, в сторону грузового судна Morning Tide, принадлежащего Великобритании и осуществляющего деятельность под флагом Барбадоса. Ни одна из ракет по Morning Tide не попала. Оба судна продолжили путь к своим точкам назначения.