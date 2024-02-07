В центре Киева раздался мощный взрыв, работает ПВО — очевидцы

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощный взрыв раздался в центре Киева, работает система противовоздушной обороны. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

«В эти минуты раздался очень мощный взрыв в центре. Работает ПВО», — сказал собеседник агентства.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Николаеве, Харькове, Киеве, а также Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Хмельницкой и Черкасской областях.