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В центре Киева раздался мощный взрыв, работает ПВО — очевидцы

09:32 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощный взрыв раздался в центре Киева, работает система противовоздушной обороны. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

«В эти минуты раздался очень мощный взрыв в центре. Работает ПВО», — сказал собеседник агентства.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Николаеве, Харькове, Киеве, а также Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Хмельницкой и Черкасской областях.

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