Дефицит бюджета РФ в январе 2024 г. предварительно составил 308 млрд руб. — Минфин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Минфина РФ, в январе 2024 года составил 308 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Минфина России.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе 2024 года составил 2 396 млрд рублей, что на 76,6% выше объема поступления доходов в январе 2023 года», — говорится в сообщении.

Предварительно, объем расходов федерального бюджета по итогам января 2024 года составил 2,704 трлн рублей, что ниже уровня повышенной базы сравнения предыдущего года на 13,2%. «Ускорение финансирования расходов в начале 2023 года главным образом было связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам», — отметили в Минфине.