Дефицит бюджета РФ в январе 2024 г. предварительно составил 308 млрд руб. — Минфин
11:20 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Минфина РФ, в январе 2024 года составил 308 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Минфина России.
«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе 2024 года составил 2 396 млрд рублей, что на 76,6% выше объема поступления доходов в январе 2023 года», — говорится в сообщении.
Предварительно, объем расходов федерального бюджета по итогам января 2024 года составил 2,704 трлн рублей, что ниже уровня повышенной базы сравнения предыдущего года на 13,2%. «Ускорение финансирования расходов в начале 2023 года главным образом было связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам», — отметили в Минфине.
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