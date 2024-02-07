Российские семьи за 20 лет стали получать в 10 раз больше финансовой поддержки — Голикова
12:05 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Охват российских семей мерами финансовой поддержки вырос в 10 раз за 20 лет. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на Форуме национальных достижений на площадке Международной выставки-форума «Россия».
«За 20 лет охват семей мерами финансовой поддержки вырос в 10 раз», — сказала она на пленарной сессии «Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства».
НОВОСТИ
- 12:32 07.02.2024
- В ЕС считают, что Украине необходимо выходить на самообеспечение — Politico
- 12:25 07.02.2024
- Исследование СберПраво и Rambler&Co: по каким вопросам россияне чаще всего обращались к юристам
- 12:20 07.02.2024
- Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе выросли на 58,7% — до 675 млрд руб.
- 12:00 07.02.2024
- Польша подняла в воздух самолеты, сославшись на «активность дальней авиации РФ»
- 11:32 07.02.2024
- Выделенные Евросоюзом Киеву 50 млрд евро не решат проблем Украины — Politico
- 11:20 07.02.2024
- Дефицит бюджета РФ в январе 2024 г. предварительно составил 308 млрд руб. — Минфин
- 11:05 07.02.2024
- Карлсон взял интервью у Путина, оно длится два часа — американский журналист
- 11:00 07.02.2024
- Япония продолжит работу над санкциями против РФ вместе с G7 — МИД
- 10:32 07.02.2024
- Подразделения по обобщению боевого опыта созданы в штабах ВС РФ — замначальника Генштаба
- 10:20 07.02.2024
- Минобороны Сирии подтвердило информацию о нанесении Израилем ударов по объектам в Хомсе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать