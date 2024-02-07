Российские семьи за 20 лет стали получать в 10 раз больше финансовой поддержки — Голикова

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Охват российских семей мерами финансовой поддержки вырос в 10 раз за 20 лет. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на Форуме национальных достижений на площадке Международной выставки-форума «Россия».

«За 20 лет охват семей мерами финансовой поддержки вырос в 10 раз», — сказала она на пленарной сессии «Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства».