В ЕС считают, что Украине необходимо выходить на самообеспечение — Politico

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство и ключевые страны Евросоюза считают, что Украине через некоторое время придется перейти на самообеспечение и стать более независимой от западных кредиторов. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на чиновников.

По данным газеты, в Брюсселе и ключевых европейских столицах в настоящее время идет поиск альтернативных способов привлечения денег для финансирования Украины. По словам исполнительного директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, в Европе осознают, что в определенный момент Киеву придется научиться стоять на собственных ногах в финансовом плане. «Украине в дальнейшем необходимо стать более самодостаточной, так как она не может продолжать покрывать половину бюджета за счет внешнего финансирования», — заявил Патроне.

6 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует приступить в марте к первым выплатам из фонда помощи Украине, суммарный объем которого в течение четырех лет должен составить до 50 млрд евро.