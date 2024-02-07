В ЕС считают, что Украине необходимо выходить на самообеспечение — Politico
12:32 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство и ключевые страны Евросоюза считают, что Украине через некоторое время придется перейти на самообеспечение и стать более независимой от западных кредиторов. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на чиновников.
По данным газеты, в Брюсселе и ключевых европейских столицах в настоящее время идет поиск альтернативных способов привлечения денег для финансирования Украины. По словам исполнительного директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, в Европе осознают, что в определенный момент Киеву придется научиться стоять на собственных ногах в финансовом плане. «Украине в дальнейшем необходимо стать более самодостаточной, так как она не может продолжать покрывать половину бюджета за счет внешнего финансирования», — заявил Патроне.
6 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует приступить в марте к первым выплатам из фонда помощи Украине, суммарный объем которого в течение четырех лет должен составить до 50 млрд евро.
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