Шведская прокуратура закрывает дело о диверсии на «Северных потоках»
13:00 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шведская прокуратура закрывает предварительное расследование по делу о диверсии на газопроводах в Балтийском море. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
«Прокурор закрыл шведское предварительное расследование диверсии на „Северных потоках“, — отмечено в сообщении. — Следствие пришло к выводу, что [на этот случай] шведская юрисдикция не распространяется и поэтому расследование должно быть закрыто».
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