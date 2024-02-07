Шведская прокуратура закрывает дело о диверсии на «Северных потоках»

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведская прокуратура закрывает предварительное расследование по делу о диверсии на газопроводах в Балтийском море. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Прокурор закрыл шведское предварительное расследование диверсии на „Северных потоках“, — отмечено в сообщении. — Следствие пришло к выводу, что [на этот случай] шведская юрисдикция не распространяется и поэтому расследование должно быть закрыто».