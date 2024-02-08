МО РФ предлагает установить единый предельный возраст пребывания на службе при мобилизации

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны (МО) РФ предлагает установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников: 70 лет для высших офицеров и 65 лет для всех остальных, говорится в проекте федерального закона.

«В период мобилизации, в период военного положения или ‎в военное время устанавливается следующий предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих мужского пола, проходящих военную службу по контракту ‎в Вооруженных силах (ВС) РФ, и граждан РФ, призванных на военную службу ‎по мобилизации в ВС РФ: имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно, — 70 лет; имеющих иное воинское звание, — 65 лет», — говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Как пояснили в российском военном ведомстве, действующий сейчас закон устанавливает предельный возраст в период мобилизации только для тех военнослужащих, кто заключил контракт после 24 июня 2023 года (с началом действия данного закона), но при этом документ не определяет верхние возрастные планки для тех, кто пришел на службу до этой даты. Законопроектом данная неопределенность исключается.