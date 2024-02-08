Никаких предпосылок для возобновления зерновой сделки сейчас нет — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предпосылки для того, чтобы зерновая сделка была возобновлена, в настоящий момент отсутствуют. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент нет никаких предпосылок для возобновления зерновой сделки в ее том виде, в котором она была обговорена и не выполнена в отношении России, поэтому никаких оснований и предпосылок для этого мы не видим», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.